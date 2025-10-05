Pro Vercelli - Dolomiti Bellunesi 4-0 (Quarta vittoria in campionato della squadra di Santoni)

Pro Vercelli – Dolomiti Bellunesi 4-0

Marcatori: Burruano (PV) al 19'; Comi (PV) al 27'; Mallahi (PV) al 59' e al 92'.





Primo tempo

Da Akpa Apro, retropassaggio per Burruano, tiro alto, dopo 90 secondi. Primo squillo.

Burruano ci riprova dalla distanza, alto.

Terzo tentativo dalla distanza della Pro, con Iotti, ancora alle stelle.

Pro Vercellli in vantaggio. Dalla destra, punzione pennellata e perdetta di Iotti per la testa di Burruano, ed è il primo gol del giovane centrocampista. Al 19'.

Gli ospiti protestano, per fallo su Mondonico. L'arbitro controlla al monitor, ma il signor Zoppi convalida.

Gran bel tiro di Ouseynou Sow, e bella parata del portiere di scuola goneana, Consiglio.

Roddoppio della squadra di Santoni. Akpa Akpro (immarcabile) si procura un angolo. Batte Piran e Comi di testa, con uno stacco imperioso, ma faciliato dalla mancanza di marcature, mette dentro. 2 a 0 al 27'.

Pro Vercelli che domina, perennemente in attacco.

Ouseynou Sow atterrato al limite da Barbini, ammonito. Fallo da ultimo uomo? Santoni chiede l'intervento del Var. L'arbitro dà ragione alla Pro Vercelli: Barbini espulso.

Secondo tempo

Esce Marchetti, infortunato, dentro il giovane Ronchi.

56': Santoni cambia gli esterni d'attacco; fuori Akpa Akpro e Ouseynou Sow, dentro Mallahi e Asane Sow.

Ritmi blandi.

Terza rete della Pro Vercelli. Da Sow a Iotti, imbucata precisa per Mallahi che, seppure ostacolato, entra in area e batte Consiglio. 3 a 0 al 59'.

68'. Dentro Rutigliano, esce tra gli applausi Huiberts.

Errore di Carosso (l'unico), palla a Olonisakin, gran botta e gran pareata di Livieri.

A 16 dal termine. Cross di Iotti, il portiere ospite non esce, Comi prende l'ascensore, colpo di testa ma Milesi salva sulla linea.

79', fuori Carosso e dentro Pino.

Da Pino a Mallahi, tiro centrale, para Consiglio.

Affondo di Sow per Iotti, respinge Consiglio. Al 91' (3 di recupero).

Poker della Pro Vercelli. Mallahi sulla destra si fa largo e spara un gran tiro con la palla alle spalle di Consiglkio. Doppietta dell'attaccante.

Triplice fischio.

4 vittorie, 4 sconfitte, 12 punti in classifica per una Pro Vercelli che ha ribadito quanto di buono si era visto nelle partite (Virtus Verone, Lecco e Vicenza) dove la squadra aveva perso ma non aveva demeritato.





Prima della partita...

Simpatica iniziativa di Pro Vercelli e Slow Food (Massimo Bignardi, Gabriella Biasone, Giulia Cressano): distribuzione di panissa (preparata dal ristorante “Osteria del Vecchio Asilo” di Tricerro) per i circa trenta tifosi ospiti delle Dolomiti Bellunesi





Formazioni

Pro Vercelli: Livieri; Piran, Marchetti (Ronchi dal 46'), Coccolo, Carosso (Pino dal 79'); Burruano, Huiberts (Rutigliano dal 68'), Iotti; Akpa Akpro (Mallahi dal 56'), Comi, Ouseynou Sow (Asane Sow dal 56'). A disposizione: Passador, Lancellotti, Thiam, Mallahi, Coppola, Rutigliano, Asane Sow, Ronchi, Tarantola, Emmanuello, Pino, Anton. All. Santoni.

Dolomiti Bellunesi: Consiglio; Gobetti (Mazzoco dal 76'), Barbini, Mondonico; Alcides (Brugnolo dal 36'), Mutanda (Milesi dal 46'), Burrai, Mignanelli (De Paoli dal 46'); Saccani, Olonisakin, Marconi (Clemenza dal 60'). A disposizione: Avati, Brugnolo, Milesi, Mazzocco, Scarpini, Clemenza, De Paoli, Masut, Piazza, Tavanti. All. Zanini.





Arbitro: Zoppi, sezione di Firenze

Ammoniti: Mignanelli; delle Dolomiti;

Espulso Barbini delle Dolomiti al 45'.