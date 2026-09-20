Auto e roulotte coinvolte in un incidente

Incidente autonomo, nel pomeriggio di domenica, sull’autostrada E25, all’altezza dell’abitato di Crova, km 21+800. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il mezzo al traino si è ribaltato, finendo sulla sede stradale: nessuno è rimasto ferito, ma, per la messa in sicurezza, è stato necessario l'intervento di una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santhià : all'arrivo il personale si è occupato della alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata.

Presenti la Polizia Stradale di Casale Monferrato e il personale Viabilità Autostrade