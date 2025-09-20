Santoni: «Ho chiarito con i tifosi: la squadra non è in calo»

Arriva il derby, ma prima mister Santoni torna sulle ultime due partite. Due partite, due sconfitte. Diverse però.

«Con il Brescia siamo stati ingenui a concedere le ripartenze, con la Virtus Verona ripartenze degli avversari non si sono viste. In 10 contro 11 abbiamo giocato con intensità. Avessimo giocato in parità numerica non dico che avremmo vinto, ma di sicuro non avremmo perso. C'è un'idea chiara di come vogliare a calcio, e questo diventerà la nostra forza».

Il tecnico della Pro non accetta la critica di un calo della squadra.

«Calo della squadra? Nei risultati c'è stato un calo, ma non nella prestazione. C'è stato un equivoco con i tifosi, coi quali mi scuso. Ribadisco, abbiamo perso, certo, ma non siamo calati. Con la Virtus Verona non meritavamo di perdere».

Poi aggiunge.

«Se noi ci facciamo condizionare dal risultato è impossibile costruire qualcosa. A settembre conta la prestazione, i risultati poi li vedremo in primavera. A settembre non possiamo essere perfetti, ma io ho fiducia in questo gruppo. Perché, ad esempio, il modo di giocare è nuovo.».

E domenica c'è il Novara.

«È un derby, che è molto sentito a Vercelli, certo; noi dobbiamo fare il nostro come in tutte le partite. Ovviamente le ultime due sconfitte hanno inciso. Abbiamo fatto del lavoro extra, si riparte da zero».

Ultima annotazione. Furno non sarà disponibile.