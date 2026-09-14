UPO Alumni, l’Associazione dei laureati dell’Università del Piemonte Orientale, nel quadro della manifestazione di Risò 2026, Fiera Internazionale del Riso, ha tenuto il talk “Le terre d’acqua, il credito quale motore della risicoltura”. L’evento che ha riscosso un forte interesse con la partecipazione dei tanti visitatori di Risò, ha messo in evidenza il rapporto tra lo sviluppo della risicoltura, la meccanizzazione delle aziende agricole, gli investimenti nei sistemi di irrigazione e il credito agrario. Sono intervenuti il Dott. Giacomo Lorandi, Università Cattolica Sacro Cuore, il Dott. Carlo Locatelli della Fondazione Cassa Risparmio Vercelli, la Dott.ssa Anna Rosso Gestore Green - Banca di Asti e il Dott. Francesco De Giovanni Referente servizio mercato e prodotti imprese - Banca di Asti. Hanno moderato l’evento il Dott. Stefano Romano, Presidente UPO Alumni e il Dott. Alessandro Balbis, Vice Presidente UPO Alumni. “UPO Alumni ha proposto di portare un tema poco trattato ma di importanza vitale per le aziende risicole della provincia di Vercelli e cioè come il credito e i finanziamenti hanno aiutato e supportato lo sviluppo delle aziende risicole del territorio consentendo alle piccole e medie imprese di essere concorrenziali con i grandi gruppi italiani ma soprattutto esteri. In passato con il passaggio alla meccanizzazione e oggi con la ricerca e la biotecnologia per lo studio di nuove metodologie di nuove tecniche di coltivazione, gli istituti e le banche hanno assicurato un adeguata forma di credito a disposizione dei risicoltori, ha dichiarato Stefano Romano - Presidente di UPO Alumni. “Il nostro ringraziamento alla Provincia di Vercelli, al Comune di Vercelli e all’organizzazione di Risò 2026 per la gentile disponibilità. Un plauso per la collaborazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e alla Banca di Asti che ha consentito di creare una narrazione tra passato e presente della storia del credito agrario – ha dichiarato Alessandro Balbis vicepresidente di UPO Alumni. Questo evento si pone nel quadro di un panel che terremo nel mese di dicembre per dare maggior vigore al legame dei laureati, le aziende e il territorio per creare nuove sinergie a sostegno dei laureati dell’Università del Piemonte Orientale – ha concluso Romano.