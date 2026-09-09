Soste vietate e chiusure al traffico per Risò

Per consentire lo svolgimento di Risò e tutelare la sicurezza, il Comune ha aggiornato le disposizioni sulla viabilità.

Dalle 14 di domani, giovedì 10 settembre, alle 24 di domenica 13 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 in via Ferraris, tra piazza Roma e l’area pedonale, e nel collegamento tra viale Garibaldi e l’area pedonale.

Via San Paolo sarà 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨 dalle 7.30 alle 8.30 solo giovedì 10 e poi solo domenica 14.

Dalle 7 di venerdì 11 settembre alle 24 di domenica 13 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐭𝐚, nei 3 stalli di via Dante tra via Laviny e il civico 94, davanti all’ex monastero di San Pietro Martire.