Si perde nei boschi sopra Scopello, momenti di paura per un uomo

Momenti di paura, nel pomeriggio di venerdì, pre un escursionista che, salito nei boschi intorno a Scopello, non riusciva più a ritrovare il sentiero del ritorno. IL'allarme è scattato poco dopo le 14,40, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono stati allertati per la ricerca poiché nella zona i versanti sono particolarmente impervi.

L'uomo è stato geolocalizzato dal personale della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Vercelli e il personale dei Vigili del Fuoco sul posto insieme a quello del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna e Volontari del Soccorso Alpino hanno poi il disperso applicando tecniche Tas (di Topografia applicata al soccorso).

L'uomo è poi stato riaccompagnato a valle illeso, aiutandolo a superare una zona piuttosto ripida.