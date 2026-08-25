Il maltempo colpisce tra Villarboit e Buronzo: segnaletica divelta e danni

Il maltempo, nella notte, ha colpito con particolare violenza la zona della Baraggia tra Villarboit e Buronzo. Nella serata di lunedì, a causa del forte, si sono segnalati alberi crollati, danni ai tetti, grandine e alcuni cartelli stradali divelti lungo la S.P. 113 tra Balocco e Buronzo. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, intervenuti in diverse zone anche con il supporto della squadra di Cossato. Al lavoro anche la squadra reperibile della Provincia, impegnata a effettuare un rapido ripristino della segnaletica stradale.

Danni anche alle colture, in alcune delle risaie flagellate dal vento.