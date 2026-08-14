Stop a curiosi nelle zone del fuoco

Richiesta di controlli straordinari, nei giorni di Ferragosto, per evitare che curiosi si avvicinino al fronte dell'incendio e che incauti vacanzieri possano accendere fuochi per improvvisate grigliate.

In due lettere inviate ai Comuni della valle, Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana chiede ai colleghi di incrementare i controlli. «Nella zona di Sabbia è stata segnalata la presenza di persone estranee a Vigili del Fuoco e volontati Aib - rileva Pietrasanta -. Raccomandiamo uno sforzo particolare nei controlli per evitare che qualcuno possa trovarsi in situazioni di difficoltà e pericolo, mettendo ulteriormente sotto pressione la macchina dei soccorsi», raccomanda Pietrasanta.

Non solo, in vista delle prevedibili scampagnate di sabato 15 agosto, vengono anche ricordati i divieti di accensione di fuochi liberi, collegati allo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi in vigore in tutto il Piemonte. Anche in questo caso sono i Comuni a dover potenziare i controlli, cercando di mettere al sicuro da ulteriori rischi il patrimonio boschivo.