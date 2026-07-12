Estate di lavoro per la telecabina Scopello - Mera

Estate di lavoro, a Scopello, per la realizzione della nuova telecabina di Mera. L'investimento, da 20 milioni di euro, viene considerato uno dei più importanti interventi per lo sviluppo turistico della valle e prevede cinque mesi di lavori. Distribuito tra le tre stazioni di valle, intermedia e di monte, il cantiere è stato visitiato nei giorni scorsi dai sindaci della valle, su invito di Monterosa 2000 S.p.A. con la collaborazione del Comune di Scopello, della Provincia di Vercelli e dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

La nuova telecabina, che sostituisce la seggiovia realizzata nel 1978, è formata da 40 veicoli chiusi, da dieci posti a sedere e impiegherà 8 minuti a colmare il tragitto che, in precedenza, ne richiedeva oltre 20 (con posti scoperti). La lunghezza è di 2.344 metri e il dislivello superato di 860, con velocità massima di 6 metri al secondo e una portata oraria iniziale di mille e 400 persone. La chiusura dei lavori è prevista per novembre.