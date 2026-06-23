Provincia, lavori per 2,5 milioni sulla rete stradale

La Provincia di Vercelli continua con gli interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale. Per un importo totale di circa 2,5 milioni di euro, il 15 giugno sono iniziati i lavori di asfaltatura sulla rete stradale di tutto il territorio provinciale; nel contempo, sono stati consegnati i lavori sul ponte del torrente Elvo a Carisio e avviato l’adeguamento di alcune piazzole di sosta sulla S.P. 93, individuata come percorso alternativo al fine di arrecare il minimo disagio possibile ai veicoli quando sarà necessaria la chiusura totale.

Il 18 giugno l’avvio al cantiere, che vedrà l’istituzione del senso unico alternato, in accordo con la ditta esecutrice, dall’8 luglio ma che sarà debitamente comunicato. Si procederà quindi su due fronti, al fine di rispettare il cronoprogramma. Iniziato anche il secondo taglio erba che terminerà il 22 luglio, mentre quello sulle rotatorie resta a cadenza quindicinale.

«L’amministrazione provinciale considera la percorrenza in sicurezza dei quasi 1000 chilometri di rete viaria una base imprescindibile, al pari della messa in sicurezza degli incroci pericolosi dove, in sinergia con le amministrazioni comunali, pianifichiamo le priorità. Per questo gli investimenti sono diversi e calendarizzati in modo da coniugare al meglio possibile gli interventi e contenere al minimo il disagio di chi percorre le nostre strade», dice il presidente Davide Gilardino.