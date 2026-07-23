Sos dal Comune di Varallo: «Senza ulteriori contributi il Giudice di pace chiuderà dal 2027»

Dal 2027 Varallo perde l'ufficio del Giudice di Pace. A darne notizia è il sindaco, Pietro Bondetti, in una nota in cui si precisa che «Nel corso dei dieci anni di attività dell’Ufficio il mantenimento del servizio è stato reso possibile grazie a una convenzione tra il Comune di Varallo e gli altri Comuni del territorio: il primo ha sostenuto una spesa complessiva di oltre 670.000 euro, mentre gli altri enti hanno contribuito con circa 393.000 euro».

Per l’anno 2026 hanno manifestato la propria adesione alla convenzione i Comuni di Boccioleto, Carcoforo e Vocca. Anche i Comuni di Alto Sermenza, Campertogno, Mollia, Rossa, Crevacuore, Piode e Serravalle Sesia hanno espresso una disponibilità favorevole, subordinata ad alcuni chiarimenti che il Comune di Varallo e il Tribunale hanno provveduto a fornire.

«Nonostante tali apporti - prosegue Bondetti - l'analisi dei dati economici evidenzia con chiarezza una situazione che non può più essere considerata sostenibile dal Comune di Varallo nel medio/lungo periodo, in quanto le risorse complessivamente disponibili da altri Enti risultano talmente esigue da essere insufficienti a coprire almeno la metà dei costi necessari al funzionamento dell'Ufficio: il Comune di Varallo non può continuare a sostenere, pressoché in via esclusiva, il disavanzo necessario al funzionamento dell'Ufficio senza compromettere la capacità di garantire gli altri servizi essenziali di propria competenza».

Per questi motivi Bondetti precisa che «Con profondo dispiacere, ma nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria cui ogni Amministrazione è tenuta ad attenersi, si deve tristemente comunicare che, in assenza di diverse e concrete condizioni di finanziamento o di sostenibilità economica, l'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo cesserà la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2027, salvo diverse tempistiche che potranno eventualmente essere concordate con il Ministero della Giustizia. Si tratta di una decisione che questa Amministrazione avrebbe voluto evitare riconoscendo il servizio di valore che l’Ufficio ha rappresentato per i cittadini e i Comuni del territorio».

Il Comune di Varallo ringrazia l'Ufficio del Giudice di Pace con tutti i giudici e i collaboratori che vi hanno lavorato in questi anni, il Tribunale di Vercelli per il costante supporto e tutte le Amministrazioni che nel corso degli anni hanno sostenuto questo importante servizio.