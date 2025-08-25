Trasferta a Brescia con il Club Forza Pro

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di sabato 6 settembre a Brescia. Il ritrovo è fissato per le ore 16,50 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza entro le 17. La quota massima di partecipazione è di 20 euro. E’ prevista una breve sosta.

Le prenotazioni inizieranno martedì 26 agosto, rivolgendosi a "Da Tommy", in via San Paolo 8 a Vercelli, tel.0161.258323 oppure scrivendo una mail a clubforzapro@gmail.com.

Ci si potrà ovviamente prenotare anche venerdì 29 agosto al consueto banchetto informativo allestito all'ingresso Gradinata Nord dello stadio, fino all’inizio della partita.

«Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente e a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media», concludono dal Club.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.