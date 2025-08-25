Interruzione di energia elettrica in Val Sermenza

E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha programmato un’interruzione di energia elettrica per giovedì 28 agosto. L’intervento, che è stato concordato con i sindaci dei Comuni interessati, si svolgerà dalle 14 alle 19.

Nel dettaglio, verranno interessate tutte le vie del Comune di Alto Sermenza e quelle del Comune di Carcoforo. Inoltre, il Comune di Boccioleto sarà coinvolto nelle seguenti vie: località “Cunaccia ferv” da 1 a 5, da 2 a 4, sn; via Campelli ferv da 1 a 3, 4, sn; località Solivo ferv 1, 2; località “Bonde ferv” sn.

Tali interruzioni sono necessarie per effettuare lavori sulla rete elettrica a media tensione, per un continuo miglioramento della qualità del servizio.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.