Scopello, una piazza in memoria dell'ingegner Gianoletti

A Scopello grande partecipazione di pubblico, la sera di martedì 11 agosto, per l’intitolazione della nuova “Piazza Ing. Benvenuto Gianoletti”: la targa in ottone è stata apposta su un masso di roccia proveniente dalle montagne valsesiane che è stato posizionato nella parte della piazza da cui si accede al parco giochi.

«Ho scelto personalmente il masso – spiega il sindaco, Antonella De Regis – perché ha una forma che ricorda il Monte Rosa, ed in effetti sono stati in molti coloro che hanno notato questa similitudine e hanno molto apprezzato che si sia utilizzato questo supporto per la targa dedicata al nostro illustre concittadino. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia, contribuendo a creare un’atmosfera solenne ed insieme festosa. Un particolare ringraziamento alla nipote dell’ingegnere, Marina Sanguinetti, e a tutta la sua bellissima famiglia, che ha partecipato attivamente alla giornata, aprendo anche le porte della propria dimora».

Molto apprezzata è stata l’introduzione teatrale del bravissimo attore della Borgatta’s Factory, che ha ricordato il percorso professionale di Gianoletti e il suo importante ruolo nella costruzione del Piemonte industriale.

Tra gli ospiti, il vicepresidente dell’Unione Montana Valsesia, Alberto Daffara, che ha portato i saluti dell’ente montano e della Provincia di Vercelli di cui è consigliere recentemente eletto, ed il sSindaco di Scopa, Marco Deblasi, che ha evidenziato i buoni rapporti che intercorrono oggi tra i due centri «a differenza – ha ironicamente ricordato - di quanto avveniva in tempi lontani, come quelli in cui l’ipotesi di una fusione tra Scopa e Scopello provocò una levata di scudi dei notabili dei due centri, tra i quali lo stesso Gianoletti».

