Ciclista travolto dalla piena del Cervo: ricerche in corso

Sono in corso, anche verso il vercellese, le ricerche di un ciclista che, martedì mattina, intorno alle 5.30, sarebbe stato travolto dalla piena del torrente Cervo mentre si trovava al guado di Castelletto Cervo, sul lato di Mottalciata.

Stando alle prime ricostruzioni, proprio a quell’ora il personale della Protezione civile era intervenuto nella zona per monitorare il guado. Raggiunto il sito, gli operatori avrebbero notato un ciclista nei pressi dell’attraversamento, nonostante la chiusura. Hanno cercato di fermarlo, senza però riuscirci. Poco dopo l’uomo sarebbe stato travolto dalla piena del torrente.

Le ricerche sono scattate immediatamente e proseguono anche dall’alto. Nelle operazioni è impegnato un elicottero proveniente da Varese, con a bordo personale del nucleo sommozzatori di Milano. Il velivolo sta sorvolando il tratto a sud del torrente.

A terra sono presenti i Vigili del Fuoco, con il nucleo SAF, e i Carabinieri, che presidiano l’area interessata dalle operazioni. Sul posto anche il sindaco di Castelletto Cervo, Omar Giletti, e la sindaca di Gifflenga, Elisa Pollero.

Il traffico al guado è chiuso e deviato su altre direttrici; le ricerche proseguono lungo i guadi che conducono al vicino Vercellese dove il corso del Cervo procede attraversando diversi comuni della Baraggia.

A seguito delle forti e improvvise piogge che hanno interessato il Biellese nelle ultime settimane, sono diverse le persone soccorse a causa dell'innalzamento improvviso del torrente Cervo.