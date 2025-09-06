A bordo dello scooter elettrico si scontra con un'auto: pensionato perde la vita

Un pensionato residente a Sant'Antonino di Saluggia, Sabino Catena, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente avvenuto lungo la strada che dalla frazione conduce al centro del paese. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Livorno Ferraris e Vercelli, lo scooter elettrico a tre ruote sul quale viaggiava l'uomo si è scontrato con una vettura che proveniva da Saluggia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo dell'anziano si trovava al centro della provinciale, che forse aveva intenzione di attraversare per raggiungere la pista ciclabile sull'altro lato. Dopo l'impatto, molto violento, la vettura è finita ribaltata nel fosso a lato della strada. Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme a due ambulanze e all'elisoccorso: all'arrivo la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell'auto. Gli gli occupanti erano già fuori dall'abitacolo, mentre l'anziano giaceva esanime a terra. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I tre occupanti della vettura sono stati condotti all'ospedale di Chivasso per gli accertamenti e per sottoporre il conducente agli esami previsti dalla legge.