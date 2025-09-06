L’associazione Vita Tre di Cigliano – Moncrivello ha dedicato la serata del 5 settembre alla presentazione della mostra che sarà operativa durante la patronale di Sant’Emiliano (palestra di Piazza Martiri della Libertà). Il presidente Agostino Pino ha illustrato tre personaggi che sono stati capaci di segnare in modo indelebile i rispettivi campi di studio, tutti legati ad un fazzoletto di terra incuneato tra vercellese e torinese. Si tratta di Galileo Ferraris, Giovanni Bollea e Tullio Regge. Galileo Ferraris (1847 – 1897) ingegnere e scienziato, sviluppa il campo magnetico rotante, base del motore elettrico a corrente alternata, Giovanni Bollea, ciglianese, (1913 – 2011) è stato il padre della Neuropsichiatrica Infantile (NPI), Tullio Regge (1931 – 2014) fisico e matematico, laureato in fisica nel 1952 fu chiamato negli Stati Uniti da Oppenheimer. Nel 1979 gli viene assegnato il prestigioso Albert Einstein Award. Borgo d’Ale paese di origine della famiglia gli ha dedicato uno spazio pubblico.