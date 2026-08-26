Ciclista disperso al guado di Castelletto Cervo, proseguono le ricerche: ispezionati ponti e greto fino a Quinto Vercellese

Sono riprese nella prima mattinata di oggi, 26 agosto, le ricerche dell’uomo in bici travolto dal torrente lungo il guado di Castelletto Cervo, avvenuto poco più di 24 ore fa.

Le operazioni, coordinate dai Vigili del Fuoco lungo il corso d’acqua, sono proseguite per l'intera giornata di ieri. Il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ha completato la scansione dell'intero greto del torrente spingendosi fino all'autostrada A4. Nel frattempo, i volontari del distaccamento di Santhià hanno ispezionato ponti e guadi lungo il Cervo fino al comune di Quinto Vercellese.

Inoltre, la squadra fluviale del Comando di Biella ha verificato due punti specifici segnalati dal Nucleo SAPR, nei quali era stata rilevata la presenza di un indumento e delle calzature ma purtroppo i controlli effettuati hanno dato esito negativo. Sul posto è presente tuttora un presidio attivo.