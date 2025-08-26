 / Provincia

26 agosto 2025

"Benvenuti nei Borghi delle Vie d'Acqua"

Al via il posizionamento dei portali di ingresso nel vercellese

Sono 56 comuni che lavorano insieme per valorizzare il territorio attraverso l'associazione "I Borghi delle Vie d’Acqua". 

«In pochi anni - spiega il presidente, Daniele Pane - sono stati realizzati investimenti superiori ai 10 milioni su tutti i comuni e grazie a questa progettualità condivisa lunedì abbiamo inaugurato un nuovo intervento da oltre 560.000 euro concesso da Regione Piemonte sui fondi FSC, per lo sviluppo e la coesione, con il posizionamento di 24 portali agli ingressi dei Borghi così da definire maggiormente un’area omogenea».

La Provincia è capofila del progetto importante che vedrà ulteriori risorse assegnate a settembre. «Un risultato che concretizza una visione comune nata qualche anno fa - dice il presidente della Provincia, Davide Gilardino -. Grazie a tutti gli amministratori comunali che per primi hanno creduto fortemente in ciò che ora è realtà e un ringraziamento particolare ai comuni di Crescentino, Santhià e Trino che hanno gestito la gara d’appalto di questi portali».

Il posizionamento dei portali servirà anche a qualificare l'immagine del territorio in vista di Risò.  «Dobbiamo essere sempre più consapevoli di cosa siamo e rappresentiamo, e un benvenuto nuovo a chi verrà a trovarci è sicuramente un buon inizio», conclude Gilardino.  

