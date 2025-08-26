"Benvenuti nei Borghi delle Vie d'Acqua"

Sono 56 comuni che lavorano insieme per valorizzare il territorio attraverso l'associazione "I Borghi delle Vie d’Acqua".

«In pochi anni - spiega il presidente, Daniele Pane - sono stati realizzati investimenti superiori ai 10 milioni su tutti i comuni e grazie a questa progettualità condivisa lunedì abbiamo inaugurato un nuovo intervento da oltre 560.000 euro concesso da Regione Piemonte sui fondi FSC, per lo sviluppo e la coesione, con il posizionamento di 24 portali agli ingressi dei Borghi così da definire maggiormente un’area omogenea».

La Provincia è capofila del progetto importante che vedrà ulteriori risorse assegnate a settembre. «Un risultato che concretizza una visione comune nata qualche anno fa - dice il presidente della Provincia, Davide Gilardino -. Grazie a tutti gli amministratori comunali che per primi hanno creduto fortemente in ciò che ora è realtà e un ringraziamento particolare ai comuni di Crescentino, Santhià e Trino che hanno gestito la gara d’appalto di questi portali».

Il posizionamento dei portali servirà anche a qualificare l'immagine del territorio in vista di Risò. «Dobbiamo essere sempre più consapevoli di cosa siamo e rappresentiamo, e un benvenuto nuovo a chi verrà a trovarci è sicuramente un buon inizio», conclude Gilardino.