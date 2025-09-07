Pagelle della Pro Vercelli (0 a 5 con Union Brescia)

Livieri: 5,5

Non è certo lui il maggior responsabile sui gol subiti. Diciamo che non è stato perfetto in alcune ribattute e in un'uscita. Ma è comunque un portiere su cui fare affidamento.





Piran: 6

Bene in fase offensiva, un po' meno a difendere.





Coccolo: 5,5

Parte bene ma poi annaspa.





Clemente: 4

Piange il cuore dare un voto così basso a un giocatore che negli anni passati ha giocato tante belle partite come esterno di centrocampo, come terzino e come braccetto nella difesa a tre. Ma il ruolo di centrale non è il suo ruolo.





Carosso: 6

Ottima partenza, con cross. Poi è calato.





Rutigliano: 5

Fa qualche buona giocata ma nell'interdizione non c'è.





Huiberts: 5,5

Buon giocatore, ma a corto di fiato. Aspettiamolo.





Iotti: 5,5

Eravamo abituati a un Iotti che correva per tre, devastante. Si è spento un po', sembra.





Akpa Akpro: 5,5

Ho forza nelle gambe, velocità. Ma i palloni che riesce a mettere in mezzo si contano sulla punta di mezza mano.





Comi: 6

Isolatissimo, poco servito. Si mette in luce battendo una bella punizione (alta di poco).





A. Sow: 5

Bel giocatore, si vede, ma forse non è un esterno, forse renderebbe di più come seconda punta (in un eventuale 3-5-2)





Mallahi: 6,5

Degli esterni da'ttaccoi schierati è quello che più ha convinto.





Coppola, Burruano, Tarantola, O. Sow: ng





Santoni: ng

Nei primi minuti abbiamo visto una gran bella Pro Vercelli, per nulla intimorita dal Brescia. Subito il primo e poi il secondo gol la squadra è andata nel pallone. Che si potesse perdere a Brescia ci stava: abbiamo infatti affrontato una squadra turbo, zeppa di elementi validi, alcuni anche da B (cone Rizzo, Vido). Ma, risultato a parte, la Pro Vercelli ha dimostrato troppe pecche, la più grande in fase difensiva. Forse si tratta di rivedere qualcosa. Impossibile, comunque, valutare l'operato di questo allenatore dopo due vittorie e una giornata balorda. Aspettiamo.