Pagelle della Pro Vercelli (0 a 5 con Union Brescia)

Livieri: 5,5
Non è certo lui il maggior responsabile sui gol subiti. Diciamo che non è stato perfetto in alcune ribattute e in un'uscita. Ma è comunque un portiere su cui fare affidamento.
Piran: 6
Bene in fase offensiva, un po' meno a difendere.
Coccolo: 5,5
Parte bene ma poi annaspa.
Clemente: 4
Piange il cuore dare un voto così basso a un giocatore che negli anni passati ha giocato tante belle partite come esterno di centrocampo, come terzino e come braccetto nella difesa a tre. Ma il ruolo di centrale non è il suo ruolo.
Carosso: 6
Ottima partenza, con cross. Poi è calato.
Rutigliano: 5
Fa qualche buona giocata ma nell'interdizione non c'è.
Huiberts: 5,5
Buon giocatore, ma a corto di fiato. Aspettiamolo.
Iotti: 5,5
Eravamo abituati a un Iotti che correva per tre, devastante. Si è spento un po', sembra.
Akpa Akpro: 5,5
Ho forza nelle gambe, velocità. Ma i palloni che riesce a mettere in mezzo si contano sulla punta di mezza mano.
Comi: 6
Isolatissimo, poco servito. Si mette in luce battendo una bella punizione (alta di poco).
A. Sow: 5
Bel giocatore, si vede, ma forse non è un esterno, forse renderebbe di più come seconda punta (in un eventuale 3-5-2)
Mallahi: 6,5
Degli esterni da'ttaccoi schierati è quello che più ha convinto.
Coppola, Burruano, Tarantola, O. Sow: ng
Santoni: ng
Nei primi minuti abbiamo visto una gran bella Pro Vercelli, per nulla intimorita dal Brescia. Subito il primo e poi il secondo gol la squadra è andata nel pallone. Che si potesse perdere a Brescia ci stava: abbiamo infatti affrontato una squadra turbo, zeppa di elementi validi, alcuni anche da B (cone Rizzo, Vido). Ma, risultato a parte, la Pro Vercelli ha dimostrato troppe pecche, la più grande in fase difensiva. Forse si tratta di rivedere qualcosa. Impossibile, comunque, valutare l'operato di questo allenatore dopo due vittorie e una giornata balorda. Aspettiamo.