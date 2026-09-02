Scopello, stagione estiva da incorniciare

Un’estate da ricordare, questa che si sta concludendo, per Scopello: migliaia le presenze turistiche rilevate, come non accadeva da anni:

«Il caldo afoso che ha stretto in una morsa le città è stata sicuramente una delle motivazioni – commenta il sindaco, Antonella De Regis – ma a questo si è aggiunto il fatto che abbiamo lavorato tutti per offrire iniziative accattivanti, un ambiente naturale ben curato, spirito di ospitalità e professionalità nell’accoglienza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: tantissimi turisti che hanno affollato, letteralmente, i ristoranti e le attività del paese».

La prima cittadina spiega che a Scopello nei mesi di luglio e agosto era tutto completo: gli alberghi Rosetta e Cantuccio hanno lavorato benissimo, così come la Scopello Guest House e tutti i ristoranti e i bar del paese. In gran parte occupate anche le seconde case, molte delle quali locate con il sistema degli affitti brevi, che ha consentito un grande ricambio di visitatori: « turisti hanno scelto Scopello per trascorrere momenti sereni in montagna – dice ancora De Regis – noi ci siamo impegnati per non far loro percepire le difficoltà legate alla carenza idrica, agli incendi e al caldo anomalo che hanno vessato i residenti. Grazie a tante iniziative, dal teatro al torneo di tennis, fino all’inaugurazione della piazza Gianoletti con la presenza di tanti ospiti illustri, siamo riusciti ad offrire ai nostri visitatori un ventaglio di opportunità per socializzare e trascorrere il tempo piacevolmente…e loro hanno apprezzato».

Con settembre, le iniziative organizzate o patrocinate dal Comune continuano, nell’ottica di rendere Scopello sempre attrattivo per un ampio pubblico: il primo degli appuntamenti è “Funghi & Valsesia- I Tesori Nascosti del suolo Alpino”, mostra con conferenza che si terrà domenica 6 settembre presso il centro Polifunzionale di Scopello, in via Seggiovie 1. L’evento, organizzato dall’Unione Montana Valsesia, dalla Pro Loco di Scopello e dal Gruppo Micologico Biellese con il patrocinio del Comune e della Regione Piemonte, avrà inizio domenica alle ore 9; alle 11 si terrà la conferenza dedicata ai 10 funghi top della Valsesia. Alle 12,30, al Tendone Pro Loco (in Regione fonderie) si terrà la Sagra del Fungo, con specialità gastronomiche a tema.

«Per coloro che desiderano scoprire i nostri funghi, veri tesori della montagna, e imparare a riconoscere le specie locali – dice il De Regis – è un’occasione da non perdere: un evento scientifico-divulgativo-gastronomico per appassionati, curiosi e amanti della natura e della buona cucina. Li aspettiamo a Scopello per questa occasione e per le iniziative delle settimane successive, dalla ormai classica pedalata Busto-Scopello (in programma il 13 settembre) alla Fiera di San Michele, che si terrà il 27 settembre».

