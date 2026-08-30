Ore di angoscia per una donna scomparsa

Si sono protratte per ore le ricerche di una donna di Rastiglione di Valduggia che, dalla mattina di sabato 29 agosto, non aveva più dato notizie di sé. La macchina dei soccorsi si è messa in moto intorno alle 13: squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Varallo, dal Comando di Vercelli, i volontantari del Distaccamento di Cravagliana, la squadra cinofili dalla direzione regionale del Piemonte e la Guardia di Finanza di Alagna hanno attivato il protocollo per le ricerche.

Nella serata, intorno alle 21, la donna è stata trovata da un collega, diretto all'Unità di Comando Locale per la sostituzione del personale, lungo la strada della Cremosina a circa 3 chilometri di distanza in stato di confusione. La signora è stata affidata ai sanitari intervenuti sul posto per le cure del caso.