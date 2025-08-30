 / Cronaca

Nello schianto dell'aereo morti padre e figlia

Lui ex pilota, la ragazza appena 18enne

Sono due le vittime del terribile incidente aereo avvenuto nella tarda mattina di sabato. Si tratta padre e figlia, residenti nell'alessandrino. Dopo lo schianto, nelle campagne tra Crescentino e Livorno Ferraris, l’aereo ha preso fuoco senza lasciare scampo al pilota, di 49 anni, e alla figlia diciottenne, decollati da Casale Monferrato e residenti in provincia di Alessandria. Lui, ex pilota dell'Aeronautica era impiegato all'Enav.

