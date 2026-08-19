Dal 24 agosto i preparativi per Risò, seconda edizione. I divieti di sosta

Riceviamo e pubblichiamo.

Da lunedì 24 agosto la città entra nella fase operativa di preparazione di Risò – Festival Internazionale del Riso, in programma dall’11 al 13 settembre. La 2ª edizione punta a fare di Vercelli la vetrina del riso, del territorio e delle sue eccellenze con un’attenzione che andrà oltre i confini nazionali.

Per consentire l’allestimento delle strutture e garantire sicurezza e regolarità delle operazioni, saranno necessarie temporanee modifiche alla sosta e alla circolazione. In piazza Antico Ospedale sarà vietata la sosta, così come in via Viotti, nel solo tratto compreso tra viale Garibaldi e l’accesso al parcheggio di piazza Antico Ospedale. Sarà inoltre vietata la sosta su viale Garibaldi per un tratto di circa 30 metri a partire da via Viotti. Il provvedimento sarà valido fino al 21 settembre.

Per attenuare i disagi, in via Dante sarà introdotta temporaneamente la sosta a disco orario con durata massima di 60 minuti nei giorni feriali dalle 8 alle 20.

«Sono provvedimenti necessari per preparare un evento che porterà Vercelli sotto i riflettori – dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Camponimosi –. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza e collaborazione: qualche settimana di cambiamenti nella viabilità è quanto necessario per preparare tre giornate nelle quali Vercelli sarà grande protagonista».

Dal 24 agosto, dunque, inizierà a prendere forma il prestigioso appuntamento di settembre: Vercelli si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale europea del riso.