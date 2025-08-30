Pioggia intensa, serata da incubo: auto bloccata nel sottopasso, allagamenti e disagi

Disagi a Serravalle e Caresanablot per il violento temporale che, nella serata di venerdì 30 agosto, poco dopo le 22, si è abbattuto sulla provincia di Vercelli: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e notte di lavoro per molte famiglie che hanno dovuto lavorare per riparare i danni nelle rispettive abitazioni.

La pioggia intensa ha interessato inizialmente Serravalle, provocando lo straripamento del rio Bernardino e l’allagamento di alcune abitazioni.

A causa dell’emergenza, è stato chiuso il sottopasso, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo. Una vettura è rimasta bloccata con una persona all’interno, soccorsa dalla squadra fluviali giunta sul posto. Il collegamento diretto tra il centro di Vercelli e il rione Isola è stato interrotto tutta la notte e, in città, allagamenti hanno interessato anche la zona di parco Kennedy.

Successivamente, altre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla Centrale di Vercelli e dai distaccamenti volontari di Santhià e Trino, sono intervenute a Caresanablot per fronteggiare gli allagamenti di garage interrati e cantine.