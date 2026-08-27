Auto ribaltata in un campo, ferito il conducente

Incidente con un ferito, nel pomeriggio di giovedì, a Formigliana. Intorno alle 17,30 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella Volontaria di Santhià è intervenuta nei pressi della cascina Balocco per una vettura uscita di strada in modo autonomo.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco hanno trovato il mezzo che aveva terminato il suo percorso capovolto su un fianco in un campo adiacente alla strada e hanno provveduto alla estrazione del malcapitato conducente, ancora all' interno dell'abitacolo, mediante l' utilizzo di Tecniche di Primo Soccorso Sanitario. Il ferito è poi stato portato in zona sicura per le cure del caso e affidato ai sanitari presenti. In seguito è stata messa in sicurezza la vettura.

Presente sul posto i Carabinieri della Stazione di Casanova Elvio.