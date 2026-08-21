Perseguita la ex e la minaccia di morte

Si è presentata in Questura in forte stato di agitazione, dicendo di essere vittima di reiterati atti persecutori e minacce di morte da parte dell'ex compagno. Che, anche durante la stesura della denuncia, le inviava diversi messaggi minatori attraverso i quali l'uomo affermava che la stava attendendo sotto casa con l'intenzione di aggredirla.

Intuendo la pericolosità della situazione, i poliziotti avviavano le ricerche dell'uomo, effettuando accertamenti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione della donna e, alla fine, riuscendo ad individuarlo all'interno della propria autovettura parcheggiata a pochi metri dalla residenza della ex. Fermato e accompagnato in Questura l'uomo, anche in questa circostanza, ha continuato a chiedere di avere un confronto con la donna, evidenziando una persistente intenzione di raggiungerla nonostante la gravità della situazione.

Per tali ragioni l'uomo, a seguito dell'attività espletata dagli Uffici, l'uomo è stato arrestato e, al termine degli adempimenti di rito, trasferito alla casa circondariale dove, in attesa di giudizio, gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.