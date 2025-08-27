Santoni: «Siamo a posto così»

Superato l'esame di Busto Arsizio contro la Pro Patria, la Pro Vercelli, venerdì alle 21 esordirà al "Piola" contro l'Albinoleffe, formazione reduce dal pareggio contro le Dolomiti Bellunesi e la sconfitta, proprio contro i bianchi, in Coppa Italia. Michele Santoni tecnico dei vercellesi "presenta" la sfida contro i seriani: "Credo che i lombardi avranno voglia di riscattare la sconfitta rimediata contro di noi in Coppa. Mi aspetto un Albinoleffe aggressivo, soprattutto nella fase iniziale del match; in Coppa hanno giocato con una punta e diversi uomini a supporto ma, come dico sempre, pur non sottovalutando minimamente l'avversario, che abbiamo studiato nel corso della settimana, dovremo essere concentrati sul nostro gioco e quanto sapremo esprimere". Il mercato è ancora aperto, con inevitabili voci e rumors ma in realtà la Pro farà ancora qualcosa? "Sicuramente non arriverà Turco, visto che in attacco abbiamo Comi e Coppola. Credo che l'organico sia al completo e non prevedo movimenti last minute, soprattutto in uscita. L'organico resterà questo con tutti i ragazzi a fare parte integrante del progetto. Tutti hanno fatto veramente bene e, lo ripeto, sono più che soddisfatto dal valore dei giovani dai farelli Sow a Burruano e Ronchi, i due fratelli Sow". Tornando alla gara di Busto con la Pro a ribaltare nel finale un match dopo un dominio assoluto nel primo tempo, ha rischiato di scivolare dalle mani dei bianchi: "Abbiamo commesso qualche errore dovuti alla mancanza di esperienza. Ma non si può certo incolpare un ragazzo del 2006. Poi ci sono stati alcuni episodi come il rigore e qualche "problema di comunicazione" in campo che ci ha costretti a dover recuperare il match. L'ingresso di Huiberts ha messo un po' d'ordine e dopo una fase in cui siamo stati precipitosi e poco lucidi ci siamo ripresi, conquistando una vittoria preziosa".