Castelletto Cervo, ricerche sospese: nessuna traccia del disperso

Si sono fermate venerdì 28 agosto le ricerche della persona dispersa dal 25 agosto dopo essere stata travolta dal torrente Cervo nei pressi del guado di Castelletto Cervo. Anche l'ultima giornata di attività non ha dato l'esito sperato: nessuna traccia è stata trovata.

Le operazioni sono proseguite oggi con le unità fluviali dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Biella e Vercelli, impegnate nel setacciare accuratamente il corso d'acqua.

Le squadre hanno iniziato le verifiche dal guado di Gifflenga, proseguendo lungo il Cervo fino a raggiungere il ponte della ferrovia nel territorio di Balocco.

Nonostante l'accurato controllo del corso d'acqua, l'esito delle ricerche è stato purtroppo negativo. Le attività sono quindi state sospese in attesa di ulteriori elementi o sviluppi.

L'allarme era scattato nella mattinata di martedì 25 agosto, quando una persona in bicicletta era stata vista nei pressi del guado, nonostante l'attraversamento fosse chiuso. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato trascinato dalla corrente del Cervo.

Nei giorni scorsi le ricerche avevano coinvolto anche operatori SAF fluviali, droni e l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, con controlli a terra, in acqua e dal cielo. Il sorvolo dell'asta del Cervo era arrivato fino a Vercelli, senza permettere di individuare la persona dispersa.