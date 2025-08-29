Pro Vercelli-Albinoleffe 2-1 (Due su due)

In una notte da tregenda la Pro vincere 2-1 al Piola contro l'Albinoleffe. Un match giocato sotto una pioggia battente risolto da un gol di Coccolo a 10' dalla fine. Gara lunghissima ma vittoria meritata della Pro che ha dimostrato cuore e carattere per risolvere un match in condizioni difficili che sembrava destinato al pareggio.

Prima uscita ufficiale al Piola-Robbiano per i bianchi reduci dalla doppia vittoriosa campagna lombarda proprio contro l'Albinoleffe (Coppa Italia) e Pro Patria. Curiosità tra i tifosi per vedere all'opera la nuova Pro: sotto osservazione la difesa, non impeccabile (eufemismo) contro i bustocchi e i molti nuovi arrivi estivo, che dopo un periodo di "rodaggio" e inserimento, mister Santoni schiera nell'undici ufficiale. Tra i pali debutta Livieri mentre a centrocampo (con Iotti e Rutigliano) spazio all'olandese Huiberts. A completare il reparto arretrato Piran, e Furno esterni, Clemente e Coccolo centrali; le batterie offensive sono affidate a capitan Comi, fresco di rinnovo del contratto, Akpa Akpro e Asane Sow. Pro Vercelli nella classica maglia bianca e calzoncini neri; Allbinoleffe in completo rosso.

Gara subito nervosa, con qualche scontro rude. 8' Baldi, portiere dell'Albino rischia con un'uscita incerta al limite dell'area: si salva con un fallo su Akpa Akpro e il cartellino giallo. Pioggia, lampi e tuoni al Piola. E punizione senza esito. Brivido per la Pro al 10': Sottini in area fa da sponda per Lombardi: girata che colpisce la parte alta della traversa. Primo quarto d'ora con Pro che cerca di fare la partita ma seriani che chiudono bene gli spazi. 17': Comi su suggerimento di Piran "gira" da centro area: deviazione e primo angolo del match. 24': lancio in profondità per A. Sow che entra in area e sullo slancio si scontra con il portiere: ammonizione per la punta della Pro che resta a terra assieme al numero 12 lombardo. Pioggia sempre intensa.

29' Comi gol! cross dalla sinistra di Piran: Comi anticipa Boloca e l'intera difesa biancoazzurra di testa e gira in rete: palla che "bacia" il palo e s'infila in fondo al sacco. 1-0. Il capitano "timbra" per la terza volta in stagione. 37': ammoniti Akpa Akpro e Boloca, che per un'entrata dura su Clemente rischia anche il rosso: ma l'arbitro dopo aver visionato il Var su richiesta di mister Santoni non cambia la propria decisione. Una sola "cart" da giocarsi per il tecnico vercellese. Sicuramente la pioggia e il terreno "aiutano" le entrate decise e gli scontri. Inizia il recupero: 6' i minuti "aggiunti" dal direttore di gara. 46' Pro vicina al raddoppio: su cross di Furno la palla, rinviata da Parlati colpisce Comi: ne nasce una traiettoria insidiosa che costringe Baldi a un salvataggio tutt'altro che semplice in corner. Sull'angolo dalla destra: testa di Comi: palla alta. Finisce il primo tempo. Pro in vantaggio con merito ma gara tutt'altro che chiusa. Oltre al solito "monumentale" Comi difesa che sembra più registrata. Debutto al momento sufficiente per Huiberts che deve ancora prendere le misure. Nel complesso una Pro in linea con quella vista nelle sfide da "tre punti" disputate.

Ripresa. Subito un cambio nell'Albinoleffe: fuori Boloca "graziato" (forse) dal direttore di gara, dentro Barba. 3': Iotti dal limite lascia partire una conclusione potente e precisa che Baldi toglie dall'angolino. 5': pericolo per la Pro: Ambrosini, un po' troppo facilmente entra in area e dalla sinistra conclude verso Livieri che si salva con l'aiuto della difesa bianca. 7': Sow entra bene in area s'accentra ma la sua conclusione è rimpallata. Emozioni in serie: 9' Albinoleffe vicinissimo al pareggio: mischia nell'area bianca: Ambrosini calcia a colpo quasi sicuro: Comi respinge con il corpo, la palla schizza nell'area dove una nuova conclusione viene ribattuta; Pro che riparte in contropiede. Poi appena il gioco si ferma l'arbitro è richiamato al Var da mister Lopez per un possibile rigore. Dopo il consulto Maccarini lascia correre: il braccio di Comi era attaccato al corpo e il pallone troppo vicino. Comunque difesa bianca che rischia un po' troppo. Urge il raddoppio per non soffrire troppo.

15': tanto piovve (e tuonò) che arrivò il pareggio dell'Albino: Mandelli lasciato un po' troppo solo, ha il tempo di prendere la mira e, dal limite, scaricare un bolide che s'infila nell'angolino alla sinistra di Livieri: 1-1. Tutto da rifare. Peccato ma pari quasi inevitabile. Pro troppo chiusa. 21': triplo cambio per mister Santoni; 23': Rutigliano in area: tiro rimpallato in angolo. Ma Santoni si gioca il secondo (e ultimo "Fvs") per un possibile mano di Potop sul tiro di Rutigliano: solo corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina: Osseynou Sow dalla sinistra centra in area: arriva Clemente che di testa sfiora il vantaggio. Peccato. 27' Sarr di testa sfiora la traversa. 31': la Pro ancora vicina al nuovo vantaggio con Mallahi che entra bene e tenta un tiro a giro che si perde di poco sul fondo. Pioggia incessante e terreno che comincia ad avere qualche qualche problema di tenuta. 37': punizione dal limite per la Pro palla che schizza nell'area bagnata: angolo.

39': Gooool della Pro Vercelli Coccolo: sugli sviluppi dell'angolo palla in area: ci prova Comi, la difesa respinge, Coccolo al volo di destro infila il 2-1. Piola sempre più simile a una piscina. Altri cambi. E 9' di recupero. Ci si dovrà abituare a questo calcio-maratona. Più che giocare si sguazza nella piscina del Piola. Ultimo minuto: l'Albino riparte con una punizione dalla sua area. Punizione dalla tre-quarti per i lombardi: tutti in area: sarà l'ultima azione. Liviei blocca. E' finita: la Pro vince 2-1.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano (43' st Marchetti), Huiberts (21' st Burrano), Iotti; Akpa Akpro (21' st Mallahi), Comi, A. Sow (21' st O. Sow).

In panchina: Passador, Lancellotti, Thiam, Coppola, Ronchi, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Pino.

Allenatore: Santoni.



ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi, Boloca (1' st Barba), Potop, Sottini; Garattoni (40' st Gusu), Agostinelli (44' st, Astrologo); Mandelli (40' st Angdeloni), Parlati, Ambrosini; Lombardi (44' st Toma), Sarr.

In panchina: Di Chiara, Bonfanti, Giannini, Astrologo, Sali, Toma, Svidercoschi, Borghi, Brighenti.

Allenatore: Lopez

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

RETI: 29' Comi; 15' st Mandelli, 39' st Coccolo

NOTE: Serata fresca e piovosa. Spettatori: 1364. Espulso: 15' st per proteste mister Lopez. Ammoniti: Baldi. A. Sow, Akpa Akpro, Boloca, Huiberts, Comi, Parlati, Iotti. Calci d'angolo: 6-1. Recupero: 6', 9'