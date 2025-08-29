Dopo una brevissima pausa, torna “Gusto, Sapori e Arte", il mercatino che unisce creatività, tradizione ed eccellenze artigianali nel cuore di Vercelli.

Sabato 30 agosto, dalle 8 alle 18, via Cavour e piazza Cavour si coloreranno nuovamente di profumi, sapori e creazioni uniche: un’occasione speciale per riscoprire il piacere dello shopping locale e della convivialità.

Artigiani, produttori e creativi vi aspettano con proposte che raccontano il territorio: dal gusto autentico dei prodotti agroalimentari all’eleganza delle lavorazioni artistiche e manuali. Un appuntamento dedicato a chi ama la bellezza delle cose fatte con passione.

“Abbiamo scelto di prenderci una piccola pausa per tornare ancora più carichi e pronti a sorprendere,” dichiara la Presidente di Confesercenti, Miriam Leone, ideatrice dell’iniziativa. “Il 30 agosto sarà una giornata dedicata al gusto e alla scoperta, in un’atmosfera rilassata e piena di colore.”

L’ingresso è libero.