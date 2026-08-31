Mondo sportivo in lutto: morto Silvano Maglione, presidente del Cigliano Basket

Lutto, nel basket vercellese e piemontese, per la morte di Silvano Maglione, presidente del Cigliano Basket, deceduto lunedì mattina in un incidente stradale avvenuto tra Tronzano e San Germano, sulla sp 11.

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Maglione era un punto di riferimento per il mondo sportivo del paese e per il basket in generale: vantava un passato in giallorsso sia come giocatore che come allenatore e, come dirigente, aveva contribuito alla crescita del movimento cestistico. Il Basket Cigliano perde il suo presidente poco prima dell'inizio della stagione 2026-'27 che vede la prima squadra partecipare al campionato di Divisione regionale 1.

Maglione, in anni passati, era stato il gestore del bar interno al centro Polivalente di Cigliano e organizzatore del centro estivo Jump.

Moltissime le partecipazioni al lutto della famiglia e della società, sia tra i ciglianesi che nel mondo sportivo. «Oggi Cigliano perde una persona che ha dato tanto allo sport del nostro paese - dicono dalla società di Volley - Silvano Maglione è stato negli anni una presenza importante anche nella storia del Cigliano Volley. Le nostre due società hanno collaborato, unite dalla passione e dall’impegno per lo sport del nostro paese. Ci sono persone che, anche senza essere sempre sotto i riflettori, lasciano un segno nelle realtà con cui hanno condiviso un percorso. Silvano è stato una di queste. Il Cigliano Volley si stringe con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il Basket Cigliano. Grazie di tutto, Silvano».

«Sgomento e incredulità» vengono espressi dalla società del Teens Basket Biella, che con il Cigliano ha da tempo creato un'importante collaborazione sportiva e che annovera, nel roster, il nipote, Mattia: «Appresa la notizia della scomparsa dell’amico Silvano Maglione, presidente del Basket Cigliano, a causa di un incidente stradale questa mattina attorno alle 9. Le più sincere condoglianze da parte di tutta la Società ASD Teens Basket Biella a tutta la sua famiglia, agli amici e conoscenti che hanno sempre apprezzato una così cara persona».

«Una notizia che lascia tutti increduli e senza parole, consapevoli che il basket vercellese perde una figura importante, di grande valore tecnico e professionale, appassionato ed eccentrico, talvolta sopra le righe - si legge in una nota dell'Ecs Basket Crescentino - Tutta la famiglia ECS Basket Crescentino esprime le più sentite condoglianze stringendosi con cordoglio alla moglie Tamara, al nipote Mattia e a tutti i suoi familiari, nonché alla società Basket Cigliano in tutte le sue componenti».