Sbalzato dalla bici sulla Panoramica Zegna: è grave

Aggiornamento ore 12.30

È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Novara il ciclista di circa 60 anni che, nella mattinata di sabato, 30 agosto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto. Il fatto è avvenuto lungo la strada che porta alla Panoramica Zegna. Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo avrebbe riportato ferite da codice rosso. La prognosi resta al momento riservata. Gli accertamenti sono affidati agli agenti della Polizia Locale di Valdilana.

Il fatto

Grave incidente sulla strada che porta alla Panoramica Zegna. A rimanere coinvolti un'auto e una bicicletta: stando alle prime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato sbalzato a seguito dall'urto ed è finito a qualche metro di distanza nei pressi di alcuni alberi che costeggiano la carreggiata.

Lo stesso è stato recuperato e assistito dai sanitari del 118, giunti sul luogo del sinistro assieme ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone. Presente anche l'elisoccorso. Sul posto si stanno portando le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono le condizioni del ciclista né la dinamica.