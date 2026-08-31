Mucca e asino bloccati in una forra

Operazione di salvataggio di una mucca e un asino rimasti bloccati in una forra. Nella tarda mattinata una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo è intervenuta in località Dorca, in Val Sermenza, per il soccorso ai due animali bloccati all’interno di una forra ad alta quota.

L’intervento, caratterizzato da particolare complessità per le condizioni impervie dell’area, ha richiesto l’impiego di personale con competenze speleo alpino fluviale e specifiche tecniche di movimentazione e recupero degli animali. Per consentire il trasporto in sicurezza a valle è stato inoltre richiesto il supporto aereo dell’elicottero Drago 166 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, che ha operato con le squadre impegnate nelle operazioni di recupero.

Dopo essere stati messi in sicurezza e imbragati, entrambi gli animali sono poi stati recuperati e trasferiti a valle.