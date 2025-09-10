Manutenzione di Viale Garibaldi: interrogazione di Finocchi (Azione)

Viale Garibaldi è al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere di Azione Fabrizio Finocchi che si concentra, in particolar modo, sulla mantenzione e il controllo dell'allea.

«Nella parte finale, verso piazza della stazione, circa all’altezza di piazza Antico Ospedale, si sono formati nella corsia pedonale abrasioni circolari apparentemente causate da un mezzo meccanico e durante il suo sopralluogo svolto a maggio l’architetto Andreas Kipar ha precisato che la manutenzione del viale deve essere svolta in modo manuale e deve essere avviato il piano di manutenzione dell’opera che comprende interventi come pulizia, eventuali concimazioni, potature, diserbi, sostituzioni di fallanze, spollonatura, scerbatura, il controllo dell’impianto di irrigazione e la cura in genere delle opere eseguite - spiega Finocci -. Il piano manutentivo prevede anche la sostituzione degli alberi deperienti con nuove alberature, operando per lotti progressivi. Ho presentato l'interrogazione per capire se il piano di manutenzione di viale Garibaldi, redatto dalla studio Land e allegato al progetto, sia rispettato e quali attività manutentive sono ad oggi attive e quali si pensa di attivare per mantenere in buono stato il viale».

Inoltre, dopo la recente posa di paletti e dissuasori in corda per evitare l'attraversamento nei punti in cui non sono previsti camminamenti, Finocchi chiede se «l’Amministrazione non ritenga necessario un controllo maggiore e puntuale, magari installando delle telecamere, per prevenire comportamenti poco civili e se in Giunta siano convinti che le piccole recinzioni in corda messe in opera a inizio settembre siano sufficienti a salvaguardare le aiuole».