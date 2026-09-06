Muore a 57 anni dopo la caduta dal monopattino

Lutto, a Gattinara, per la morte improvvisa di Paolo Barbaglia, 57 anni, conosciuto gestore di numerosi locali. L'uomo ha perso la vita dopo una caduta in monopattino mentr percorreva la strada tra Gattinara e Lenta. A rinvenire il suo corpo ormai senza vita alcuni automobilisti che, visto il corpo a terra, hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine.

Secondo i primi accertamenti i gattinarese sarebbe caduto, forse a causa di un avallamento o di una distrazione, battendo con violenza il capo. Non ci sarebbero altri segno, riconducibili a un eventuale incidente, che possano far pensare a una differenre dinamica.

Barbaglia aveva laveva gestito, fino a pochi mesi fa, l’Orso Cafè in corso Valsesia: in precedenza, con il fratello Tiziano aveva avuto il Birimbao, locale alle porte della cittadina e aveva lavorato anche come barista a Biella e Borgosesia.