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Cronaca | 06 settembre 2026, 09:18

Muore a 57 anni dopo la caduta dal monopattino

L'incidente sulla strada tra Gattinara e Lenta

Muore a 57 anni dopo la caduta dal monopattino

Lutto, a Gattinara, per la morte improvvisa di Paolo Barbaglia, 57 anni, conosciuto gestore di numerosi locali. L'uomo ha perso la vita dopo una caduta in monopattino mentr percorreva la strada tra Gattinara e Lenta. A rinvenire il suo corpo ormai senza vita alcuni automobilisti che, visto il corpo a terra, hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. 

Secondo i primi accertamenti i gattinarese sarebbe caduto, forse a causa di un avallamento o di una distrazione, battendo con violenza il capo. Non ci sarebbero altri segno, riconducibili a un eventuale incidente, che possano far pensare a una differenre dinamica. 

Barbaglia aveva laveva gestito, fino a pochi mesi fa, l’Orso Cafè in corso Valsesia: in precedenza, con il fratello Tiziano aveva avuto il Birimbao, locale alle porte della cittadina e aveva lavorato anche come barista a Biella e Borgosesia.

redaz

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