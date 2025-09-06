Troppo forte Union Brescia per la Pro: 2 a 0 dopo 45'.

Union Brescia – Pro Vercelli 2-0

Marcatori: Zennaro (B) al 16'; Vido (B) al 43';









Primo tempo

Primo squillo del Brescia al 5': tiro di De Maria, buona parata di Livieri.

Bella partita, alta densità di gioco, squadre che praticano un gico offensivo e veloce, anche.

Offensiva Bresca, cross dalla destra, bella uscita di Livieri, palla a De Maria, ribatte col corpo Piran.

Il Brescia va in gol al 16'. Palla riconquistata a metà campo, gran colpo di tacco di Di Molfetta, palla a Zennaro che trafigge l'incolpevole Livieri.

Azione prolungata della Pro, cross di Carosso, la difesa respinge, palla a Piran, gran botta dalla distanza e grande parata di Gori.

A.Sow ammonito a meno 10 dalla fine di un buon primo tempo della Pro.

Giallo anche per Silvestri, che stende Sow.

Gol giustamente annullato al Brescia: Spagnoli, prima di involarsi e segnare, spinge Clemente.

La Pro gioca bene, ma i due esterni alti servono troppo poco Comi, isolatissimo.

Ammonito anche Coccolo. Al 40'.

Gran gol di Vido, servito da Zennaro: l'attaccante è bravo a liberarsi di spiazzare con una bella finta di corpo. Union Brescia 2 Pro Vercelli 0.

Non male la Pro, con qualche problema in difesa, però. E comunque: l'Union Brescia è una corazzata. Tanti giocatori validi, insomma (e costosi).





Secondo tempo









Formazioni

Union Brescia: Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Cisco, Balestrero, Zennaro, De Maria; Di Molfetta; Vido, Spagnoli.

A disposizione: Liverani, Damioli, Mercati, De Francesco, Maistrello, Fogliata, Boci, Guglielmotti, Valente, Armati, Cazzadori. All. Diana.

Pro Vercelli: Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Rutigliano, Huiberts, Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow.

A disposizione: Passador, Lancellotti, Pino, Marchetti, Tarantola, Ronchi, Thiam, Emmanuello, Burruano, Mallahi, O. Sow, Coppola. All. Santoni.









Arbitro Riccardo Tropiano della sezione di Bari

Ammoniti: A.Sow della Pro Vercelli. Silvestri del Brescia.