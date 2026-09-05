Rapine ai danni di anziani con ridotta capacità motoria: un arresto e due denunce - VIDEO

Alle prime luci dell’alba di giovedì scorso, nell’area sud-ovest del territorio di questa provincia, i Carabinieri della Compagnia di Vercelli hanno tratto in arresto un soggetto 20enne originario del Marocco, colpito da un ordine di custodia cautelare in quanto responsabile di una serie di rapine, furti con strappo e lesioni personali aggravate in danno di persone a minorata difesa.

Nell'ambito della medesima attività, sono stati deferiti in stato di libertà altri due soggetti, rispettivamente di 25 e 21 anni, presunti correi in alcuni degli episodi criminosi contestati.



Il provvedimento cautelare emesso dall’Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Vercelli, è stato emanato ad esito di una laboriosa e meticolosa attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Crescentino. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di far luce su una serie di reati violenti e pericolosi per l’incolumità individuale, consumati tra i mesi di giugno e luglio in vari comuni tra i quali Crescentino, Saluggia e Cigliano.

Gli episodi contestati descrivono un modus operandi privo di scrupoli: gli indagati individuavano sistematicamente vittime anziane di età compresa tra i 65 e gli 87 anni, frequentemente affette da ridotta capacità motoria, avvicinandole con vari pretesti per poi strappare con violenza le catenine ed i monili di valore che indossavano. L'aggressività e la spregiudicatezza delle condotte hanno causato in taluni casi delle lesioni personali agli anziani aggrediti.

L'operazione rende merito all’impegno investigativo dei militari della Stazione Carabinieri di Crescentino, alcuni dei quali neo assegnati, e all’attenzione costante che l'Arma dei Carabinieri rivolge alla tutela della popolazione anziana e delle fasce vulnerabili. La finalità istituzionale non è solo perseguire i reati ma preservare un ordinato vivere civile e garantire un adeguato senso di sicurezza nelle nostre comunità