Arrestata con la refurtiva: fallisce la truffa del "falso carabiniere"

Non è sfuggito al militare addetto alla ricezione del pubblico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli, in servizio sabato pomeriggio, lo stato di stupore misto ad inquietudine di un cittadino giunto in caserma, mentre era ancora al telefono con sedicenti appartenenti all'Arma.

I truffatori lo avevano convinto a recarsi d'urgenza in caserma sostenendo che la targa della sua autovettura fosse stata clonata e utilizzata per compiere diverse rapine. Espediente tipico, quest’ultimo, utilizzato per allontanare la persona dal proprio domicilio. Compresa la natura del raggiro, il piantone ha immediatamente allertato la Centrale Operativa. Senza perdere tempo, si è provveduto a concepire, organizzare e mettere in atto un dispositivo di intervento coordinato con l’impiego di alcune unità in abiti civili del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Vercelli e con la collaborazione di una volante della Questura.

Rapidamente, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha raggiunto l’abitazione dell’uomo che si era recato in caserma poco prima. Nel momento in cui i militari sono entrati nell’abitazione, la moglie era “trattenuta” sul telefono fisso, intenta ad ascoltare le indicazioni fornite da un sedicente e fantomatico tenente, che la invitava a raccogliere tutti i gioielli di casa per consegnarli a una sua delegata che si sarebbe presentata da lì a poco per il ritiro dei monili.

In pochi minuti, una donna si è effettivamente presentata all’uscio di casa e, una volta ricevuta la busta con i preziosi, è stata bloccata e tratta in arresto nella flagranza di reato. L'arrestata, una 47enne originaria della Campania, già nota alle forze dell'ordine, è stata ristretta nella Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari e sono in atto ulteriori accertamenti per individuare eventuali corresponsabilità.