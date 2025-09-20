Fora Tut di fine estate: due giorni di shopping

Due giorni nel segno dello shopping a Vercelli. Sabato 20 e domenica 21 settembre torna il Fora Tüt, la manifestazione che propone capi d’abbigliamento, articoli per la casa e accessori direttamente fuori dai negozi, davanti alle vetrine del centro storico della città e anche oltre.

La manifestazione targata Ascom, che trasforma la città in una grande galleria commerciale all'aperto, rappresenta anche una simbolica chiusura del periodo dei saldi di fine stagione, offrendo ai consumatori interessanti occasioni.

Ad allietare la giornata ìla musica in strada degli A.T.Pic Ensemble.