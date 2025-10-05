Il Ministro Pichetto e il Presidente del GSE Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

​La transizione energetica non è più un obiettivo lontano, ma una sfida concreta che interessa famiglie, imprese e istituzioni. Per fare il punto sulle strategie italiane e sui modelli più innovativi di sostenibilità, Biella ospiterà il 18 ottobre 2025 il convegno “Ecolife.Biella”, un appuntamento dedicato alle prospettive future dell’energia.

​L’evento si svolgerà presso l’Auditorium dell’Open Innovation Center Biella – SellaLab, via Corradino Sella 16, e vedrà la partecipazione di figure di primo piano, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Presidente del GSE – Gestore dei Servizi Energetici, Paolo Arrigoni, che ricopre un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento degli incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili.

​Il convegno offrirà un’occasione di confronto su due temi chiave: le Comunità Energetiche Rinnovabili, che permettono ai produttori e ai consumatori locali di condividere energia in modo efficiente e sostenibile, e il mini nucleare di nuova generazione (SMR – Small Modular Reactors), esplorando le prospettive tecnologiche e le possibili sinergie con le fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2050.

​L’incontro si propone di illustrare le strategie nazionali in materia di energia, mostrando strumenti e incentivi disponibili, e di presentare esperienze concrete, stimolando il dialogo tra istituzioni, esperti e operatori del settore. Il programma completo della giornata e i nomi di tutti i relatori saranno pubblicati sul sito ufficiale www.ecolife.biella.it.

La partecipazione in presenza è gratuita, previa registrazione sul sito. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulle testate del circuito More News del Nord-Ovest.

Per partecipare, sarà possibile effettuare la registrazione sul sito https://www.ecolife.biella.it/