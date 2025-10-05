Pro Vercelli, le pagelle della vittoria su Dolomiti Bellunesi

Livieri: 6,5

Una bella parata, più alcuni interventi di buona fattura.





Piran: 6,5

Si conferma come punto fermo della squadra.





Coccolo: 6

Buona gara, ma gli avanti ospiti gli facilitano il compito.





Marchetti: 6

Un buon primo tempo poi l'infortunio. Non ci voleva.





Carosso: 6

Bene, molto bene nelle due fasi, ma un unico erroraccio (disimpegno sbagliato) gli costa mezzo punto in meno.





Burruano: 7

Santoni ha fatto bene a puntare su di lui. Una rete e una gran partita.





Huiberts: 6,5

Sta ritrovano la forma e le geometrie del centrocampo ne guadagnano.





Iotti: 7

Ennesima prova dove la qualità, ossia il gran correre, va a braccetto con la qualità, ossia assist e sventagliate.





Akpa Akpro: 7

Ha una forza nelle gambe pazzesca. Fa discese devastanti e buoni cross.

Comi: 7

Un'altra rete, un'altra prova maiuscola. Da sottolineare il suo svariare in tutto l'arco offensivo e i suoi preziosi rientri, a dar man forte alla difesa sulle palle alte.



Ouseynou Sow: 6,5

Ha tecnica da vendere. Un po' leggerino.

Asane Sow: 6

Si vede poco, ma giocva con ordine.





Mallahi: 7,5

Ha confermato d'essere l'sterno d'attacco più pericoloso.



Ronchi: 6

Gara ordinata (vedi Coccolo).

Rutigliano: 6

Come Sow.

Santoni: 7,5

Il tempo gli sta dando ragione. Quanto di buono si era visto nel secondo tempo con la Virtus Verona, poi con Lecco e Vicenza, oggi ha dato i suoi frutti. Azzeccata la formazione iniziale.







