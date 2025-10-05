Pro Vercelli, le pagelle della vittoria su Dolomiti Bellunesi

Livieri: 6,5
Una bella parata, più alcuni interventi di buona fattura.
Piran: 6,5
Si conferma come punto fermo della squadra.
Coccolo: 6
Buona gara, ma gli avanti ospiti gli facilitano il compito.
Marchetti: 6
Un buon primo tempo poi l'infortunio. Non ci voleva.
Carosso: 6
Bene, molto bene nelle due fasi, ma un unico erroraccio (disimpegno sbagliato) gli costa mezzo punto in meno.
Burruano: 7
Santoni ha fatto bene a puntare su di lui. Una rete e una gran partita.
Huiberts: 6,5
Sta ritrovano la forma e le geometrie del centrocampo ne guadagnano.
Iotti: 7
Ennesima prova dove la qualità, ossia il gran correre, va a braccetto con la qualità, ossia assist e sventagliate.
Akpa Akpro: 7
Ha una forza nelle gambe pazzesca. Fa discese devastanti e buoni cross.
Comi: 7
Un'altra rete, un'altra prova maiuscola. Da sottolineare il suo svariare in tutto l'arco offensivo e i suoi preziosi rientri, a dar man forte alla difesa sulle palle alte.
Ouseynou Sow: 6,5
Ha tecnica da vendere. Un po' leggerino.
Asane Sow: 6
Si vede poco, ma giocva con ordine.
Mallahi: 7,5
Ha confermato d'essere l'sterno d'attacco più pericoloso.
Ronchi: 6
Gara ordinata (vedi Coccolo).
Rutigliano: 6
Come Sow.
Santoni: 7,5
Il tempo gli sta dando ragione. Quanto di buono si era visto nel secondo tempo con la Virtus Verona, poi con Lecco e Vicenza, oggi ha dato i suoi frutti. Azzeccata la formazione iniziale.