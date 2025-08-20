Riverso a terra in casa, soccorso dai Vigili del Fuoco

Sono dovuti entrare, da una finestra, salendo al quarto piano con l'autoscala. Complesso intervento di soccorso, intorno alle 13 di mercoledì 20 agosto, in via Siracusa, al rione Belvedere. La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a una con l'autoscala, è intervenuta dopo l'allerta per un uomo colpito da malore in casa.

Sul posto, il personale di viale dell'Aeronautica, si è adoperato per accedere ad un appartamento, posto al 4° piano, ma non riuscendo ad aprire la porta, ha scelto di utilizzare l'autoscala entrando da una delle finestre. All'interno dell'abitazione hanno immediatamente aperto la porta di ingresso e collaborato insieme ai sanitari nel prestare il primo soccorso a un uomo riverso a terra.

Presenti anche agenti della Polizia.