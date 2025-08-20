Lavori in corso: panchine e fioriere nell'area verde di piazza Risorgimento

Con un investimento di 32 mila euro, il Comune risistema i giardini di piazza Risorigimento riqualificando, in collaborazione con la Camera di Commercio, lo spazio esterno al palazzo sede dell'ente. «Dopo quasi cinque anni di attesa - dice Antonio Prencipe, assessore all'Ambiente - il Comune sta eseguendo un significativo intervento nel centro città, davanti alla Camera di Commercio, fulcro delle attività economiche».

L'intervento prevede il posizionaento di⁠ ⁠10 fioriere, quattro panchine, due rastrelliere per bici e l'istituzione di quattro posti auto a uso esclusivo della Camera di Commercio che non vanno però a modificare l'attuale disponibilità di parcheggi della piazza.

Particolare attenzione viene rivolta alla potatura degli alberi - verrà sollevata la chioma per dare più luce a tutta l'area - e alla gestione del nuovo verde e saranno installati un nuovo impianto di irrigazione e un rotolo di erba come quello già posizionato nella piscina esterna di via Baratto, affiancato da cippato per contrastare il proliferare delle infestanti.

A cura della Camera di Commercio con la quale il Comune ha convenuto, in questi mesi, le opere di riqualificazione, c'è invece la sistemazione della pavimentazione.

«Siamo orgogliosi di rivalutare questa area cruciale, restituendo luminosità e accessibilità a uno dei punti nevralgici della nostra economia locale - conclude Prencipe -. Ringrazio la dirigenza della Camera di Commercio per la proficua collaborazione». I lavori termineranno entro l’inizio di Risò - Fiera internazionale del riso - che, dal 12 settembre, richiamerà in città migliaia di visitatori e nove ministri europei.