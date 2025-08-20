Rsa Sant'Antonio Abate: nuovo personale per offrire nuovi servizi

«Sono soddisfatto di poter annunciare un importante ampliamento del team di professionisti che si occupano della salute e del benessere dei nostri ospiti. Abbiamo assunto una psicologa e una fisioterapista e la loro presenza ci permette di arricchire l'offerta di attività e di garantire un'assistenza ancora più personalizzata. L'obiettivo è creare un ambiente dove i nostri ospiti possano sentirsi non solo curati, ma anche stimolati e supportati in ogni aspetto della vita quotidiana». A parlare è Francesco Di Natale, presidente della Casa di riposo Sant'Antonio Abate di Trino.

«Le nuove figure professionali - aggiunge - rientrano in una strategia più ampia di potenziamento dei servizi offerti, che si propone di fornire un'assistenza completa che tenga conto non solo della salute fisica, ma anche di quella psicologica e sociale dei residenti».

Elena Grangiotti, psicologa clinica specializzata in età geriatrica, si occuperà degli ospiti e del personale che lavora a stretto contatto con loro, gestendo percorsi individuali e di gruppo volti a migliorare il benessere emotivo, affrontare i cambiamenti legati all'età e favorire la socializzazione. Caterina Di Cesare, fisioterapista esperta in riabilitazione motoria, curerà le attività di mantenimento e recupero delle capacità motorie. «Il suo lavoro sarà fondamentale per prevenire la perdita di autonomia, migliorare l'equilibrio e la mobilità, e offrire percorsi riabilitativi personalizzati per ogni ospite - precisa il presidente -. I nuovi professionisti svolgeranno la loro attività in stretta sinergia con il resto del personale socio-sanitario per offrire un approccio multidisciplinare e integrato, che rappresenta il cuore della filosofia di cura dell’APSP Sant’Antonio Abate».

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è finalmente al completo, in seguito alla nomina, da parte del Comune di Trino, del nuovo consigliere Vincenzino Porta. L’insediamento ufficiale è avvenuto lo scorso 31 luglio, portando a termine un processo cruciale per la piena operatività del CdA.