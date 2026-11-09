Ponte sul Cervo, in arrivo 3,7 milioni per i lavori di ripristino

Ponte sul Cervo, arrivano 3,7 milioni per riaprire in sicurezza un manufatto strategico per i collegamenti tra Vercelli e la Valsesia. Ad annunciarlo è il presidente della Provincia, Davide Gilardino facendo il punto sui monitoraggi in corso da quasi due settimane, quando un primo cedimento strutturale ha determinato la chiusura al traffico del tratto stradsale tra Quinto e Oldenico.

«La situazione - conferma Gilardino - si è purtroppo aggravata ma i controlli hanno evidenziato che non ci sono problemi alle pile ma un problema sulla volta del ponte, causato, probabilmente, da un carico eccezionale che ha lesionato la struttura».

Intanto, attraverso il decreto Ponti, sono stati destinati a interventi di manutenzione urgente 3,7 milioni di euro. «Consentiranno di riaprire in sicurezza la struttura - assicura Gilardino -. Lavoriamo con determinazione per individuare la modalità opiù rapida ed efficiente di intervento».