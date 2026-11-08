Prestofresco: ogni 10 euro di spesa un buono da 5 euro per tutti

La nuova promozione Spendi&Riprendi: un regalo concreto a ogni spesa

Prestofresco ha deciso di offrire un beneficio semplice, chiaro e valido per tutti. Nel periodo che va da mercoledì 11 a domenica 15 novembre, in tutti i punti vendita della catena, ogni 10 euro di spesa si riceve un buono spesa da 5 euro.

Non si tratta di un concorso a premi, di un'estrazione o di una promozione riservata a pochi: è un vantaggio diretto e garantito. Chi fa la spesa in quei giorni riceve subito il buono, proporzionato all'importo speso. L'obiettivo è dare un incentivo reale e tangibile per venire a fare la spesa da Prestofresco e, soprattutto, per tornarci.

Come funziona e quando utilizzare il buono

Il meccanismo è immediato e trasparente:

· Si fa la spesa dal 11 al 15 novembre.

· Ogni 10 euro di spesa danno diritto a un buono da 5 euro.

· Il buono è utilizzabile dal 16 al 19 novembre.

· Per usarlo è necessaria una spesa minima di 30 euro. I buoni non sono cumulabili.

In questo modo Prestofresco accompagna il cliente in due momenti distinti: prima lo premia per aver scelto i suoi supermercati, poi gli offre un motivo concreto per tornare nei giorni successivi. È un meccanismo pensato per favorire la spesa di prossimità, quella quotidiana e ricorrente, piuttosto che l'acquisto occasionale.

Prestofresco: il supermercato di prossimità per la spesa di tutti i giorni

Con i suoi circa 100 punti vendita nel Nord Ovest, Prestofresco si pone da sempre come supermercato di prossimità: comodo da raggiungere, di dimensioni contenute e pensato per la spesa quotidiana e veloce. Il payoff "Vicino a te! Il tuo supermercato di tutti i giorni" non è solo uno slogan, ma il cuore della proposta.

Non si tratta di grandi ipermercati, ma di punti vendita vicini alle persone, dove è possibile trovare tutto il necessario senza lunghi spostamenti. La catena nasce nel 2004 da un'esperienza familiare legata alle macellerie tradizionali e ha mantenuto nel tempo questa vocazione: essere il punto di riferimento quotidiano per le famiglie del territorio.

Specializzati nel fresco e nei prodotti locali

Il vero punto di forza di Prestofresco sono i reparti freschi. Gastronomia, macelleria e ortofrutta sono al centro dell'offerta.

I banchi serviti vengono preparati "come una volta": materie prime eccellenti lavorate secondo la tradizione, carni selezionate ogni settimana dai tecnici specialisti, formaggi e specialità italiane e regionali. Nell'ortofrutta è particolarmente forte la presenza di prodotti locali e a chilometro zero: una parte consistente dell'assortimento arriva da zone vicine e dal territorio circostante.

A questo si aggiunge un assortimento completo per la spesa di tutti i giorni, con attenzione alle offerte di convenienza e ai prodotti a prezzo bloccato. Qualità, tradizione e territorialità restano i valori guida, insieme all'attenzione per il cliente, in primis il personale disponibile e cordiale.

Un invito a venire e a tornare

Con questa promozione Prestofresco vuole offrire un vantaggio concreto, non solo uno sconto a volantino. L'idea è semplice: premiare chi sceglie di fare la spesa nei suoi supermercati di prossimità e incentivare il ritorno nei giorni successivi.

In un momento in cui la spesa quotidiana conta sempre di più, Prestofresco conferma la sua identità: essere il supermercato vicino, specializzato nel fresco e nei prodotti locali, dove la spesa può essere un piacere e, in questi giorni, anche un'occasione di risparmio reale e immediato.

Tutti i dettagli e l'elenco dei punti vendita sono disponibili su www.prestofresco.it.