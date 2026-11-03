La filiera Compral protagonista alla 46a Mostra Nazionale bovini di razza piemontese e alla 1a Edizione Piemonte cavalli a Fossano

Durante il week end fossanese dedicato alla razza Piemontese 6-7-8 novembre si potrà gustare la carne di fassona di razza Piemontese della filiera Compral. Infatti Compral – Cooperativa Allevatori Cuneo – sarà presente durante queste due manifestazioni con il food truck, un camioncino attrezzato per la cottura e la distribuzione del cibo. Qui i visitatori potranno gustare la carne piemontese in versione street food, ovvero come cibo di strada da assaporare a passeggio potendosi accomodare nell’apposita area ristoro.

Durante la successiva domenica 15 novembre con la rassegna Piemonte cavalli i visitatori potranno ammirare le razze e gli spettacoli con cavalli, muli e asini oltre ai balli country.

Compral proporrà il suo pulled beef, un panino che richiama il celebre lampredotto della tradizione fiorentina. Nella versione Compral, il panino sarà farcito da carne di fassone ottenuta da una lunga e lenta cottura a bassa temperatura di un taglio il “reale” - precedentemente marinato. Dopo la cottura, la carne viene sfilacciata con due forchette e amalgamata con il suo fondo di cottura.

Verrà anche servito l’hamburger 100 % di fassone di razza Piemontese insieme a tris di antipasti vitello tonnato – battuta – lingua con bagnetto verde, Tajarin al ragù di carne e Plin di carne con sugo d’arrosto tutto rigorosamente con carne fassone di razza Piemontese della filiera Compral.

Accanto a questa proposta inoltre si affiancheranno due importantissimi momenti culinari presso il padiglione ristorante ormai consolidati all’interno della rassegna quali la Grande cena di sabato 07 e il Grande pranzo di domenica 08 durante il quale i commensali potranno apprezzare i piatti preparati con grande maestria.

“Un momento molto importante per Compral – dichiara il Presidente Roberto Chialva – che ci permetterà di far conoscere le innumerevoli qualità proprie della carne di Fassone di razza Piemontese. Durante queste manifestazioni tutti i visitatori, tra i quali ci saranno anche gli studenti delle scuole Agrarie della provincia impegnati nelle lezioni con esperti di settore e nelle gare di valutazione morfologica, a partire dal pranzo del venerdì, potranno degustare la carne dei nostri allevatori proposta dal nostro food truck. Sarà questa un’occasione per far comprendere, e successivamente trasmettere, quanto importante sia l’impegno della nostra cooperativa che lavora quotidianamente per garantire il giusto riconoscimento economico ai propri soci. Una filiera solida quella di Compral capace di valorizzare concretamente la professionalità che quotidianamente gli allevatori della nostra cooperativa mettono in campo per garantire la qualità di questa carne, nel più ampio rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale. Tutti aspetti che fanno della nostra carne una garanzia per il consumatore che ci sceglie quotidianamente.”

“La carne di Fassone di razza Piemontese Compral – sottolinea il direttore Marcello Pellegrino – è ideale per l’alimentazione rispettosa dei parametri più attenti alla sostenibilità ambientale dei nostri allevamenti, alla massima tutela posta al benessere dei bovini e al riconoscimento di valori nutrizionali eccellenti inseriti all’interno di una dieta bilanciata attenta alle necessità del nostro organismo. Quale migliore occasione se non queste due occasioni che si svolgeranno a Fossano per promuoverla. La carne bovina di razza Piemontese è unica, caratterizzata da un’alta efficienza nutrizionale frutto di elevata digeribilità e alto valore biologico facilmente assimilabili dall’uomo, buona fonte di vitamine del gruppo B oltre ad essere ricca di ferro e minerali quali potassio, selenio, magnesio, calcio e zinco.

Tutte caratteristiche che collocano a pieno titolo la carne bovina di razza Piemontese garantita dalla nostra filiera come protagonista all’interno di una dieta equilibrata capace di soddisfare le esigenze nutrizionali nelle diverse fasi di vita dell’uomo”.