Piemonte e Liguria a EICMA 2026, Bongioanni: “Con la Lombardia vorremmo creare un distretto mototuristico del nordovest”

Piemonte e Liguria portano a EICMA 2026 una proposta turistica dedicata alle due ruote, con l’obiettivo di valorizzare un territorio che dalle montagne arriva fino al Mediterraneo. Un’occasione che guarda già oltre i confini delle due regioni, con l’ipotesi di coinvolgere anche la Lombardia in un progetto comune.

A rilanciare questa prospettiva è l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che apre alla possibilità di costruire una rete capace di unire i principali percorsi del Nord Ovest.

“Insieme al Presidente Fontana non sarebbe male coinvolgere la Regione in questo disegno dando vita a un distretto di percorsi mototuristici del nordovest davvero unico al mondo”

Lo stand, posizionato nel Padiglione 11 di Rho Fiere, ospiterà incontri e iniziative dedicate alla promozione delle strade bianche, della Ciclovia Tirrenica e dei quattordici percorsi piemontesi da fare in moto.

Il Piemonte presenta infatti a EICMA i nuovi itinerari di “Piemonte in moto”, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta di montagne, colline, laghi, borghi e paesaggi del territorio. I percorsi si inseriscono in una proposta più ampia che mette al centro anche le antiche vie di collegamento tra Piemonte e Liguria.

“Saranno giorni intensi - conclude Bongioanni -. I 14 percorsi accompagnano il motociclista a riscoprire le montagne, le colline e i laghi del Piemonte. C’è una grande opportunità legata alle strade bianche delle vie del Sale dove i piemontesi portavano il grano e scambiavano olio, sale e acciughe con i liguri. Di quegli scambi restano le strade che collegano le due regioni, un’opportunità turistica unica e straordinaria che veicoleremo qui all’Eicma”.