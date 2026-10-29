Air Action Vigorsol porta League of Legends a Lucca Comics & Games con un fumetto originale

La cultura pop è diventata uno dei principali territori di incontro tra intrattenimento, community e brand. Gaming, fumetto ed esports non rappresentano più soltanto forme di svago, ma linguaggi attraverso cui parlare alle nuove generazioni e costruire esperienze capaci di superare i confini della comunicazione tradizionale.

Lucca Comics & Games diventa così il contesto scelto da Air Action Vigorsol per sviluppare un progetto che unisce League of Legends, fumetto, gaming competitivo ed esperienza dal vivo. La manifestazione, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, fa da cornice a un racconto costruito attorno ai codici e ai riferimenti della cultura pop contemporanea.

L’iniziativa mostra come il rapporto tra brand ed eventi stia cambiando: non più una semplice partecipazione, ma la costruzione di esperienze pensate per entrare nel linguaggio del pubblico e diventare parte del racconto stesso della manifestazione. A dare forma a questo approccio è il primo fumetto di Air Action Vigorsol dedicato a League of Legends, scritto da Giovanni Di Meglio, in arte ASAP Piccolo, e illustrato da Francesca Ramirez, in arte Frami. Il fumetto sarà distribuito in edizione cartacea limitata durante Lucca Comics & Games e sarà disponibile anche in formato digitale sui canali social del brand.

La storia prende spunto dall’esperienza di tre giocatori che hanno partecipato alla prima edizione dell’Air Action Vigorsol Breeze of Glory, il torneo nato per valorizzare i giovani talenti di League of Legends, e trasforma il loro percorso competitivo in un’avventura ambientata nell’universo del videogioco.



Il Vigloo di Air Action Vigorsol si trasformerà, inoltre, in uno spazio ispirato all’universo di League of Legends, con dieci postazioni free-to-play, attività dedicate e momenti di engagement pensati per la community. Il torneo Air Action Vigorsol Breeze of Glory, giunto alla sua seconda edizione con una formula orientata all'inserimento dei giovani interpreti nelle dinamiche di squadra dei titoli elettronici, è riservato ai giocatori di età compresa tra i sedici e i ventidue anni. La competizione prevede la costituzione di otto formazioni principali, di cui sei provenienti dal circuito italiano di League of Legends denominato LIT e due nate da nuove selezioni, i cui componenti verranno definiti attraverso un processo di Draft programmato per il 17 ottobre, a seguito delle prime qualificazioni svoltesi durante il Napoli Comicon dove otto partecipanti hanno ottenuto l'accesso diretto.

L'avvio del tabellone principale a doppia eliminazione è fissato per il 3 novembre, con tutte le sfide trasmesse sul canale ufficiale LIT_Official fino alla fase conclusiva del torneo, ospitata dal vivo nel corso della manifestazione Milan Games Week & Cartoomics con la conduzione di Himorta e le telecronache di Kenrhen, affiancati da aspiranti addetti ai lavori selezionati tramite una chiamata pubblica. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di supporto al campionato nazionale gestito su tre distinti split stagionali tra gennaio e agosto, culminati con i confronti finali disputati il 18 e 19 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia, garantendo la continuità operativa e promozionale tra le fasi ufficiali del titolo Riot Games e la vetrina espositiva finale.